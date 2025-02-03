Türkiye’nin döviz zengini illeri belli oldu! O iller yatırımı dövizle yapıyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'deki döviz mevduatlarının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu illerin listesi açıklandı.

Birçok kişinin tahminin aksine büyükşehirler döviz bakımından listeye dahil olamazken listede yer alan şehirler şaşırttı.

Üç büyükşehir arasında İstanbul, 7.995 milyar TL'lik mevduat ile yüzde 32,21'lik bir oran yakalarken, Ankara ve İzmir sırasıyla yüzde 31,67 ve yüzde 29,89 oranlarıyla Türkiye genelinde büyük paya sahip olsalar da zirvede yer alan şehirler bakın hangileri oldu.

O İLLER DÖVİZ ZENGİNİ İLLER

BDDK tarafından paylaşılan verilere göre döviz mevduatlarının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu ilk 10 il sıralandı. İşte, o iller...

Aksaray – %48,2

Bingöl – %47,87

Yozgat – %45,08

Elazığ – %45,01

Bayburt – %44,35

Karaman – %44,07

Nevşehir – %43,76

Gümüşhane – %42,23

Kütahya – %41,76

Malatya – %40,19