Türkiye’nin en başarılı liseleri açıklandı! Galatasaray Lisesi zirveyi kaptırdı...

Editör: Seda Yeşilyurt
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılı taban puanları göz önünde bulundurularak Türkiye’de eğitim veren liseler başarılarına göre sıralandı.
Uzun bir sürenin ardından değişen sıralamanın ardından en başarılı liseler sıralamasında dengeler değişti.
Uzun yıllardır zirvede olan Galatasaray Lisesi sırasını kaptırırken bakın zirveye yerleşen en başarılı lisesi hangisi oldu.
İŞTE TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI 10 LİSESİ
1- İstanbul Erkek Lisesi
2- Galatasaray Lisesi
3- Kabataş Erkek Lisesi
4- Ankara Fen Lisesi
5- İstanbul Atatürk Fen Lisesi
6- İzmir Fen Lisesi
7- Cağaoğlu Anadolu Lisesi
8- Çapa Fen Lisesi
9- Tofaş Fen Lisesi
10- Adana Fen Lisesi