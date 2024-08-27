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Türkiye’nin en başarılı liseleri açıklandı! Galatasaray Lisesi zirveyi kaptırdı...

Türkiye’nin en başarılı liseleri açıklandı! Galatasaray Lisesi zirveyi kaptırdı... ÖSYM’nin taban puanlarını açıklamasıyla Türkiye’de eğitim veren en başarılı liseler sıralaması değişti. Zirveye yerleşen lise bakın hangisi oldu.