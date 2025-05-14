Türkiye’nin en karlı bankası belli oldu! Tüm bankaları solladı

Haber Merkezi

Türkiye’nin en köklü finans kuruluşlarından biri olan Ziraat Bankası, 2025 yılının ilk çeyreğine damgasını vurdu. Banka, yılın ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan veriler sonrasında net kârı ile sektör liderliğini bir kez daha ilan etti. Bu etkileyici performans, yalnızca bankacılık sektöründe değil, tüm ekonomik çevrelerde dikkatle takip ediliyor.

Küresel ölçekte ekonomik belirsizliklerin, jeopolitik risklerin ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların arttığı bir dönemde, Ziraat Bankası’nın bu düzeyde bir başarıya imza atması, sağlam bilanço yönetimi ve sürdürülebilir büyüme stratejisi ile açıklanıyor.

NET KARI DUDAK UÇUKLATTI

2025 yılının ilk üç ayına dair yayınlanan finansal verilere göre, 32,7 milyar TL’lik net kar ile Ziraat Bankası Türkiye’nin en karlı bankası oldu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada bankanın aktif büyüklüğünün 6,2 trilyon TL'yi aştığını duyurdu. Çakar, bankanın nakdi kredi hacminin 3,2 trilyon TL'ye, gayrinakdi kredilerle birlikte toplam kredi hacminin ise 4,4 trilyon TL’ye ulaştığını vurguladı.

Bu rakamlar, Ziraat Bankası’nın sadece büyüklük açısından değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı noktasında da öncü bir rol üstlendiğini gösteriyor. Tarım, sanayi, ticaret ve bireysel finansman alanlarında sunduğu geniş ürün yelpazesiyle Ziraat, hem reel sektöre hem de bireylere güçlü bir destek sağlamaya devam ediyor.