Türkiye'nin en zengini oldu! Murat Ülker kimdir, serveti ne kadar?

Hüseyin Topuz

ABD merkezli Forbes Dergisi, 2024 yılı için Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini açıkladı.

Listede bu yılın birincisi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oldu.

Türkiye'nin en zenginleri sıralamasında 1. sırada yer alan Murat Ülker hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar Murat Ülker'in kim olduğunu ve servetinin ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki, Murat Ülker kimdir? İşte merak edilenleri...

Murat Ülker kimdir?

Murat Ülker, Ülker ailesinin oğlu olarak 21 Mart 1959'da İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

1982 yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olarak bilinir ve Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanıdır.

Yıldız Holding, Ülker markası altında çeşitli gıda ürünleri üreten büyük bir şirkettir. Murat Ülker, şirketi daha da büyüterek dünya çapında bir marka haline getirmiştir.

Murat Ülker bugün, global gıda sektöründe önemli bir figür olarak tanınmaktadır.

Murat Ülker'in serveti ne kadar?

Forbes'a göre Türkiye'nin en zengin ismi olan Murat Ülker'in serveti 5.1 milyar dolardır. Yani Murat Ülker'in net serveti yaklaşık olarak 177 milyar TL'dir.