Türkiye'nin gizli anayasası: Kırmızı Kitap nedir? İçeriği ve özellikleri Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Kırmızı Kitap nedir ve içeriğinde neler vardır gibi sorular merak konusu oldu. İşte hakkında bilinmesi gerekenler...

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Türkiye'nin tek bir anayasası olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz...

Devlet'in "gizli" olarak tuttuğu ve çeşitlik güvenlik önlemlerini barındıran bir anayasası daha söz konusu.

"Kırmızı Kitap" olarak bilinen bu gizli anayasa, güncellenmek üzere gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

Peki, Kırmızı Kitap nedir? Kırmızı Kitap içeriği ve özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler...

Gizli anayasa: Kırmızı Kitap nedir

Kırmızı Kitap, Türkiye’de 1982 Anayasası ile oluşturulan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından hazırlanmıştır.

Devletin Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi olarak da bilinen ve kamuoyunda “gizli anayasa” olarak adlandırılan bir belgedir.

Devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyar ve devletin devamı için milli faaliyetlerin planlı ve belirlenmiş esasları içerir.

Kırmızı Kitap, gizliliği nedeniyle kamuoyunda bu isimle anılmaktadır.

Kırmızı Kitap içeriği

Kitabın iç ve dış tehditler olmak üzere iki bölümden oluştuğu, yıllar içerisinde içeriğin birçok kez güncellendiği bilinmektedir.

Devletin milli çıkarlarına ve anayasaya uygun olarak belirlenir ve uygulanır.

Önce MGK'da sonra Bakanlar Kurulu'nda onaylanıyor. Meclis’in bu kitaba aykırı yasa çıkaramadığı biliniyor.

2024 “Kırmızı Kitap”ında Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmelerin yer alması bekleniyor.