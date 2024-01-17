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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu: Alper Gezeravcı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu: Alper Gezeravcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak belirlenen Alper Gezeravcı hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Alper Gezeravcı kimdir? İşte merak edilenleri...