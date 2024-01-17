Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.
Alper Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün kalacak.
Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç astronotla birlikte Crew Dragon ile uzaya hareket edecek.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olacak olan Alper Gezeravcı hakkında aramalar hız kazandı.
Alper Gezeravcı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Alper Gezeravcı'nın merak edilenleri...
Alper Gezeravcı kimdir?
Alper Gezeravcı 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi.
Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü.
Alper Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.
Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı.
Alper Gezeravcı, tüplü dalış, yelkencilik, kampçılık,rafting, dağ yürüyüşü ve binicilik konusunda büyük deneyime sahiptir.