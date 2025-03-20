Türkiye’nin Lastik Devi Kepenk Kapatıyor! 1 Hafta Sonra Üretimi Durduracak

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen lastik üreticilerinden Brisa, Kocaeli’deki İzmit fabrikasında 26 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu.

Bridgestone ve Lassa gibi dev markaların üretimini yapan tesisin kapanma sebebi bakım çalışmaları olarak açıklandı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, üretim durdurma süreci 26 Mart Çarşamba günü saat 00.00’da başlayıp, 4 Nisan Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Bu süre zarfında Brisa'nın Aksaray fabrikasında üretim kesintisiz devam edecek.

Brisa, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmit fabrikasında bakım duruşu sebebiyle 26.03.2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan 04.04.2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar üretime geçici süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Aksaray fabrikasında üretim devam edecektir."

ÜRETİMİN DURDURULMASININ SEBEPLERİ

Fabrikada bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Daha verimli üretim için tesisin altyapısında iyileştirmeler gerçekleştirilecek.

Lastik sektöründeki dönemsel talep değişiklikleri, üretim planlamasını etkileyebiliyor.

Bridgestone ve Lassa gibi dev markaların üretildiği tesiste bakım süreci boyunca üretim Aksaray fabrikasında devam edecek.