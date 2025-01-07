Türkiye’nin ünlü tarım devi iflas bayrağını çekti! Onlarca ülkeye ihracat yapıyordu

Haber Merkezi

Konya merkezli olan tarım devi iflas kararıyla sektörde büyük bir yankı uyandırdı. Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı ihracatlar ile dikkat çeken EFC İnovasyon Otomotiv yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle iflas bayrağını çekti.

Tarım makineleri üretimi ve ihracatındaki başarısıyla dikkat çeken şirket, yaşadığı ekonomik zorluklar ve mali problemler nedeniyle iflas ettiği belirtildi.

Üç aylık konkordato sürecini başarıyla geçiremeyen şirket, ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyerek Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar neticesinde iflas etti.

İFLASI BÜYÜK BİR DARBE OLDU!

Efc İnovasyon, yem makineleri, çapa makineleri, harman makineleri ve tarım pompaları gibi kritik tarım ürünlerini üretip ihraç ederek hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir paya sahipti.

Şirketin iflası, tarım makineleri sektöründe endişe yaratırken, bu durumun diğer işletmeler üzerinde de zincirleme bir etki yaratmasından endişe ediliyor.