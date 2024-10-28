Türkler de listede: 2025'e kadar iptal

Yağmur Dinç

Almanya, geçtiğimiz yıl Türkiye, Çin ve Fas’tan yapılan vize başvurularıyla ilgili karar aldı.

Karara göre Almanya, bu ülkelerden yapılan itiraz hakkı askıya alındı. Yeni düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşları, vize başvuruları reddedildiğinde itiraz etme hakkını kullanamayacak.

Sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı alan Almanya, Türkiye’den gelen vize ret itirazlarının kabul edilmeyeceğini ve bu sürecin 30 Haziran 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu.

‘YOĞUN TALEP YÜKÜ’

Almanya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada ‘pandemi sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte, dünya genelindeki vize başvuru merkezlerinin yoğun bir talep yüküyle karşılaştığı’ ifade edildi.

Türk vatandaşlarının Almanya’ya yapacakları vize başvuruları, 2025 yılına kadar ret durumunda itirazsız sonuçlanacak.

Almanya’nın bu adımı, vize sürecini hızlandırma amacı taşısa da, Türkiye’den gelen başvurulardaki kısıtlamaları daha da artırıyor.