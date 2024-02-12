Turşucuların yıllardır sakladığı sır ortaya çıktı! O bakliyatı eklediğinizde turşular kıtır kıtır oluyormuş... Turşuların kıtır kıtır olması, yumuşamaması için turşucuların kullandığı yöntemi bulduk. Turşu kurarken kavanoza ekleyeceğiniz o bakliyat sayesinde turşularınızı adeta kütür kütür yiyeceksiniz…

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Turşu kurmak eski zamanlardan bu yana yıl boyunca sevdiğimiz sebze ve meyveleri tüketmemize olanak sağlayan bir yöntemdir.

Genellikle tuz, sirke ve limon karışımıyla yapılan turşuların kıtırlığını tutturmak bazen zorlayıcı olabilir.

Egelilerin tuşu kurarken uyguladığı bu yöntem ile turşularınızı kıtır tutmak çok kolay olacak.

Turşuların daha çabuk olgunlaşması ve ekşimesi için genellikle nohut eklenir. Turşuyu hem diri tutan hem de lezzetini arttıran nohutun yanı sıra turşu kurarken kavanoza bulgur eklemenizde kütür kütür turşular elde etmenizi sağlayacak.

Turşuya bulgur eklemek

Kurduğunuz lahana, pancar, havuç veya salatalık turşusuna bulgur eklemeniz, hem geleneksel olan lezzetin dışına çıkmanızı sağlayacak hem de turşunuzun daha kıtır olmasına yardımcı olacak.

Geleneksel turşu kurma aşamalarını tamamladıktan sonra turşunuza bir avuç bulgur eklemeniz yeterli olacaktır.