Turşuyu bu tuzla kurun, erimeyi de yumuşamayı da unutun

Yaz ayının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok noktasında turşu kurmak için kollar sıvandı.

Kurulan turşuların tazeliğini kaybetmeden uzun süre dayanmaları için uygulanan çeşitli yöntemler uygulanmaya başlarken paylaşılan bu ipucu dikkat çekti.

İçerdiği yüksek kalsiyum oranı ve 84 farklı mineral sayesinde hem turşularınızın uzun süre aynı tazelikte kalmasını sağlıyor hem de faydaları katlanarak artıyor.

BU TUZU KULLANAN KITIR KITIR TURŞULARI GARANTİLİYOR

Turşu kuran herkes kurdukları tuşuların yumuşamadan aynı tazelikte kalmasını ve elbette ki raf ömürlerinin de uzun olmasını ister.

Tam bu noktada turşuların içine eklediğiniz tuz en önemli detaylar arasında yer alır. Sıradan bir kaya tuzu turşularınızın tazeliğini belirli bir süre sağlarken meğer Çankırı’daki kaya tuzu yataklarından çıkan yüksek kalsiyumlu Çankırı tuzu raf ömrünü iki katına çıkartıyormuş.

Turşulukların yapısal bütünlüğünü koruyarak erimesini ve yumuşamasını önleyen Çankırı tuzu içeriğindeki 84 farklı mineral sayesinde turşunun besin değerini arttırmada da etkili oluyormuş.

Gıda Mühendisi Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, yaptığı açıklamada kaliteli turşunun sırrının sirkede ya da limon tuzunda değil, kullanılan tuzun içeriğinde yattığını vurgulayarak, ““Kalsiyum içeriği yüksek olan tuzlar, ürünün selüloz liflerini sağlamlaştırır. Bu da turşunun hem kıtır kalmasını hem de bozulmadan uzun süre dayanmasını sağlar,” ifadelerini kullandı