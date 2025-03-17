TUS sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl iki kez gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı’nın (TUS) ilki için geri sayım başladı.

Mart ayı içerisinde yapılacak sınava katılım sağlayarak uzmanlığını almak isteyen adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair olan araştırmalarını hızlandırmış durumda.

2025-TUS 1.dönem başvurularını gerçekleştiren uzman doktor adaylarının sınav giriş yerleri konusundaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, TUS sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

2025 TUS 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

23 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek olan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) için merakla beklenen sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Uzmanlığı almak isteyen adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı.

Sınav belgesine erişmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.