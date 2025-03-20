Tuvalet kağıdı kullananlar şokta! Bu ülkede kullanılmıyor… İşte sebebi

Haber Merkezi

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan tuvalet kağıdı, aslında sağlık açısından büyük riskler barındırıyor olabilir.

Marketlerden sıkça temin ettiğimiz ve hijyen için kullandığımız bu ürün, içerdiği kimyasallar ve üretim süreci nedeniyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir.

Dünyanın birçok bölgesinde tuvalet kağıdı temel hijyen malzemelerinden biri olarak kabul edilirken, Asya ülkelerinin büyük bir kısmı bu ürünü kullanmayı tercih etmiyor.

İşte sebepleri ve tuvalet kağıdının zararları:

Pek çok firma, ürün içeriklerini ticari sır kapsamında saklarken, uzmanlar tuvalet kağıtlarında kullanılan kimyasalların sağlığa ciddi zararları olabileceğini belirtiyor.

Özellikle yumuşaklık ve dayanıklılığı artırmak için eklenen bazı maddeler, cilt tahrişinden hormonal dengesizliklere kadar birçok soruna yol açabiliyor.

Tuvalet kağıdının hem yumuşak hem de dayanıklı olması için üretim sürecinde formaldehit kullanılıyor. Ancak bu madde, ciltle temas ettiğinde tahrişe neden olabiliyor.

Aynı zamanda gözlerde, ciltte ve boğazda hassasiyeti artırarak alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor. Özellikle hassas cilt yapısına sahip bireyler için bu kimyasalın tehlikeleri daha da büyük.

Bu nedenle Asyalılar genellikle su ile temizliği tercih ediyor.