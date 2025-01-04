Tuzu fazla kaçan yemeğe ne katılır? İşte usta şeflerin teknikleri...

Hüseyin Topuz

Yemek yaparken bazen ölçüler göz kararı alınırken küçük hatalar yapılabilir. Özellikle yemeklere eklenen tuz miktarı, istenmeden fazla kaçabilir ve bu durum yemeğin tadını bozabilir.

Tuzu fazla kaçan yemeklerin lezzetini dengelemek için uygulayabileceğiniz pek çok pratik yöntem vardır.

Bu yazıda, yemeğinize ekleyerek tuzu dengeleyebileceğiniz malzemeler ve püf noktaları hakkında bilgi vereceğiz.

Böylece hem israftan kaçınabilir hem de lezzetli yemekler hazırlamaya devam edebilirsiniz.

Tuzu fazla kaçan yemeği kurtarmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz...

Patates Eklemek

Yemeğe birkaç dilim patates ekleyip bir süre pişirin. Patates, fazla tuzu emer. Piştikten sonra patatesleri çıkarabilirsiniz.

Su veya Tuzsuz Malzeme Eklemek

Çorba veya sulu yemeklerde su, süt veya krema gibi tuzsuz malzemeler ekleyerek tuz yoğunluğunu azaltabilirsiniz.

Şeker veya Limon Suyu

Çok az miktarda şeker ya da limon suyu ekleyerek tuz tadını dengeleyebilirsiniz. Ancak miktarı abartmamak önemlidir. Tuzsuz Garnitür Eklemek: Yemeğinize tuzsuz pirinç, bulgur ya da sebze gibi ek malzemeler ekleyerek tuz oranını azaltabilirsiniz.