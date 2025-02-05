Uçağa binecekler dikkat! Yeni yasak uygulamaya alındı, yanında bulduran yandı

Haber Merkezi

Pek çok hava yolu şirketi tarafından uygulanan standart yasak prosedürlerinde yaşanan değişikliklere bir yenisi daha eklendi.

Güney Kore merkezli bir hava yolu şirketi tarafından yeni alınan yolcu güvenliği yönetmeliği kapsamında yolcuların kabin bagajlarında taşınabilir bataryaları taşımaları yasaklandı.

Hava yolu şirketi tarafından uygulamaya alınan yeni yasağın, 28 Ocak’ta Air Busan’a ait bir yolcu uçağında çıkan yangın sonrasında alındığı belirtildi.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Baek Won-kuk, ülkenin havacılık güvenlik sisteminin baştan aşağı yeniden inşa edileceğini ve uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir komite kurulduğunu da açıkladı.

BAGAJ DENETİMLERİ SIKILAŞIYOR!

Air Busan tarafından alınan yeni yasaklar kapsamında, kabin bagajlarının uçak kapısında kontrol edileceği ve taşınabilir batarya içermeyen bagajların kabine alınmasına izin verileceği duyuruldu.

Yetkililer, uygulamanın 7 Şubat itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti. Ayrıca, mürettebata yönelik yangınla mücadele eğitimlerinin artırılacağı ve uçaklarda yangın önleme ekipmanlarının güçlendirileceği bildirildi.