Uçak motorlarının ortasındaki spiral çizgiler bakın ne işe yarıyormuş…

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Uçak yolculuğu şüphesiz daha hızlı olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilir. Ancak her ne kadar çoğu kişinin ilk tercihi olsa da uçaklarla ilgili bilinmeyen birçok detay bulunur.

Bu detaylar arasında yer alan ancak çoğu kimsenin bilmediği belki de birçok kişinin dikkatini çekmeyen motorların ön kısmındaki spiral çizgiler meğer tam bir mühendislik harikasıymış.

Küçük bir dokunuş olarak gözüken ancak oldukça hayati bir öneme sahip olan bu spirallerin arkasındaki o mühendislik harikası neymiş.

ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK!

Her ne kadar çoğu kişinin dikkatini çekmemiş olsa da uçak motorlarının ön kısmında yer alan spiral çizgiler çalışan bir uçak motorundan uzak durmak yer personelleri için hayati öneme sahipmiş.

Çalışan bir motorun nesneleri içine çekme gücü olmasından dolayı da yer personellerinin motorun çalışıp çalışmadığını anlaması gerekiyor. Her ne kadar uçak motorları çalışırken büyük bir gürültü çıkarsa da havalimanlarında birden fazla motorun aynı anda çalışmasından dolayı yer personelinin hangisinin çalıştığını anlaması zor olabiliyor.

Ayrıca personel, bu kadar gürültüye maruz kalmamak için kulaklık da kullanıyor. Bu yüzden de çalışanların güvenliği için motorların ön kısmındaki beyaz spiral çizgiler kullanılıyor. Spiralin dönmesiyle motorun hareketi görsel olarak algılanabiliyor ve olası kazaların önüne geçiliyor.