Uçak pencereleri neden yuvarlak? Sadece bir tasarım değil…

Uçak yolculuklarında dışarıyı izlerken çoğu zaman fark edilmeyen ama hayati öneme sahip bir detay var: yuvarlak pencereler.

Uçak tasarımında estetikten çok güvenlik ön planda tutuluyor ve pencere şekli bu güvenliğin en kritik parçalarından biri.

Tarihler 1950’leri gösterdiğinde, bazı ticari uçaklarda kare pencereler kullanılıyordu.

Ancak yapılan uçuş testleri ve yaşanan trajik kazalar, kare pencere tasarımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu.

Bu tasarım, pencere köşelerinde yoğunlaşan basınç nedeniyle çatlamalara ve gövde zafiyetine yol açıyordu. Bu tür yapısal arızalar, birkaç uçağın havada parçalanmasına neden oldu.

Yuvarlak Pencerelerin Sağladığı Güç

Modern uçaklar 35.000 fit gibi yüksek irtifalarda uçarken, kabin içi ile dışarısı arasında büyük bir basınç farkı oluşur.

Yuvarlak pencereler, bu farkı eşit şekilde dağıtarak gövde bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

Köşesiz yapıları sayesinde stres noktaları oluşturmaz, böylece uzun vadeli metal yorgunluğu riskini azaltır.

Günümüzde tüm ticari yolcu uçaklarında yuvarlak veya oval pencereler kullanılıyor.