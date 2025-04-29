Uçaklarda duyulan havlama sesinin nedeni bakın neymiş…

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Ulaşım tercihini hem daha hızlı hem de daha rahat olması nedeniyle birçok içi havayolu ulaşımından yana kullanır.

Uçakla seyahat eden pek çok kişi ise kalkıştan hemen önce uçağın alt kısmından gelen garip bir ses duyulur.

Kimi için fren pompası sesi olarak nitelendirilen kimi içinde havlama sesi olarak nitelendirilen bu sesin kaynağı hakkında ise neredeyse kimsenin net bir bilgisi yoktur.

Pek çok kişi için herhangi bir arıza olup olmadığını düşündüren bu ses meğer uçuş güvenliğini artıran teknik bir sistemin eseriymiş.

HAVLAMA SESİNİN KAYNAĞI…

Herkesin merak ettiği ancak nedeni hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı bu ses meğer hidrolik pompasından kaynaklanıyormuş.

Çoğu kişinin bir havlamaya benzettiği bu ses özellikle Airbus A320 ailesine ait uçaklarda bulunan elektrikle çalışan bir hidrolik pompadan kaynaklanıyormuş.

Uçaklardaki flaplar, slatlar ve iniş takımı gibi hareketli parçalar, hidrolik sistemlerle çalışıyor. Uçak havalanmadan önce bazı sistemlerin aktif kalması gerektiğinde, elektrik motoruyla çalışan yedek pompa devreye giriyor. İşte o karakteristik ses de bu pompanın çalışmasının sesiymiş.