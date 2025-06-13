Uçaklarda yeni dönem: Bu kuralı çiğneyen 26 bin 800 TL ödeyecek

Haber Merkezi

Dünyanın çeşitli bölgesine pek çok ait hava yolu firması son dönemlerde yeni kısıtlamalara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yeni bir yasakta İrlanda merkezli hava yolu devi Ryanair’den geldi. Hava yolu devince alınan yeni kural kapsamında uçakta taşkınlık yapan yandı!

Alınan karar hakkında hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’nın en dakik hava yolu şirketlerinden biri oldukları vurgulanarak, tüm yolcuların güvenli, stressiz ve zamanında bir seyahat deneyimi hak ettiğine dikkat çekildi.

Bu nedenle kabin içinde taşkınlık yapan yolculara karşı daha katı önlemler alınmaya başlandığı belirtildi.

500 STERLİN CEZA KESİLECEK!

Nadir olsa da tüm hava yolu şirketlerinde yaşanan kabin içindeki taşkın davranışların önlenmesi adına atılan bu adım büyük bir yankıya neden oldu.

Uçuş esnasında düzenin korunmasını amaçlayan yasağın taşkınlıkların tamamen önüne geçilmesine yönelik caydırıcı bir adım olacağı belirtiliyor.

Alınan yeni yasak kararı kapsamında, uçaktan indirilme ile sonuçlanan her disiplinsizliğin artık 500 sterlin ceza ile karşılık bulacağını açıkladı.

Şirket, bu yeni uygulamayla hem yolcuların hem de kabin ekibinin konforunu ve güvenliğini korumayı hedefliyor. Ryanair ayrıca, cezai yaptırımlara ek olarak taşkın yolculara karşı maddi tazminat davaları açmaya da devam edeceğini açıkladı.