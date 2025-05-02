Uçakların içinin soğuk olmasının nedeni bakın neymiş…

Haber Merkezi

Uçak yolcuğu yapan hemen herkesin dikkatini çeken detaylar arasında yer alan ancak pek çok kişinin nedeni hakkında bilgi sahibi olmadığı detaylar arasında şüphesiz kabin soğukluğu ilk sırada yer alır.

Mutlaka bir hırka ya da ceket giyme hissi uyandıran bu soğukluğu nedenini açıklayan uçuş görevlileri bunun basit bir detay olmanın çok ötesinde olduğunu aktarıyor.

Meğer bu düşük sıcaklıklar sadece konfor için değil, hayati bir neden yüzünden özellikle ayarlanıyormuş. Bakın uçak kabinin soğuk olmasının nedeni neymiş…

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlara göre, uçak içi sıcaklığının düşük tutulmasının temel nedeni bayılma ve ani sağlık sorunları riskini azaltmak. Kabin basıncı nedeniyle yolculuk sırasında kandaki oksijen seviyesi normalden daha düşük olur.

Eğer kabin aynı zamanda sıcak olursa, bu durum bayılma riskini ciddi şekilde artırabiliyor. Düşük sıcaklık ise vücudun metabolik hızını yavaşlatarak bu tür durumların önüne geçiyor.

Ayrıca, uçakların içindeki havası, dış ortam havasından alınarak filtreleniyor ve tekrar kabine veriliyor. Bu süreçte havanın kuruluğu ve basınçla birlikte sıcaklık dengesi çok hassas bir şekilde ayarlanmak zorunda.

Soğuk hava, hem sistemin çalışmasını kolaylaştırıyor hem de virüs ve bakterilerin yayılımını bir nebze olsun yavaşlatıyor. Yani o üşüten kabin havası, aslında sizi korumak için var.