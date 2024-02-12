UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları 13-15 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray 15 Şubat Perşembe günü sahasında Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler Galatasaray-Sparta Prag maçı ve diğer Avrupa kupası maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya, Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 maçı şifresiz olarak yayınlayacak. Maçlar TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.
Peki, Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte merak edilenler.
TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
13 Şubat Salı
23:00 Kopenhag - Manchester City
14 Şubat Çarşamba
23:00 Lazio - Bayern Münih
15 Şubat Perşembe
20:45 Young Boys - Sporting Lizbon
23:00 Benfica - Toulouse
Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın 15 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacağı Sparta Prag maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.