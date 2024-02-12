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UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? Şampiyonlar Lig ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları yarın oynanmaya başlıyor. Maçları televizyondan takip etmek isteyenler Avrupa kupası maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avupa Ligi maçlarının listesi..