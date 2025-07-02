UEFA Süper Kupa Ligi finali şifresiz mi? PSG - Tottenham maçı hangi kanalda?

PSG ile Tottenham'ın karşı karşıya geleceği 2025 UEFA Süper Kupa finali için geri sayım başladı.
Futbolseverler UEFA Süper Kupa final maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Milyonlarca futbolseverler bu dev maçın detaylarını öğrenmek için arama motorlarında arama yapmaya başladı.
PSG ile Tottenham arasında oynanacak final maçının merak edilenlerini sizler için derledik.
Peki, UEFA Süper Kupa finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte dev maçın bilgileri...
UEFA Süper Kupa finali ne zaman?
PSG - Tottenham, UEFA Süper Kupa final maçı, 13 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Udine kentinde bulunan Stadio Friuli Stadyumu’nda oynanacak.
Saat 22:00'de başlayacak olan PSG - Tottenham maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.