UKOME duyurdu! Ulaşımda sistem değişti, o uygulama tamamen kalktı

Haber Merkezi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir karara imza attı.

Belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir anket sonucunda 2019 yılından bu yana yalnızca toplu taşıma araçlarının hizmetinde olan o yol 27 Ocak Pazartesi günü itibariyle tüm araçların kullanımına açıklanacak.

UKOME tarafından paylaşılan duyuruya göre uzun bir süredir tartışma konusu olan Kırmızı Yol uygulaması kaldırıldı.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN TÜM ARAÇLARA AÇILIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırmızı Yol uygulaması anketine katılanların büyük çoğunluğu (%86), uygulamanın kaldırılması yönünde oy kullandı.

Vatandaşların bu net tercihi üzerine, belediye yetkilileri ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Kırmızı Yol'un tüm araçlara açılması kararını aldı. Kararla birlikte, Yeşil Yol, 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren, toplu ulaşım araçları ve özel araçlar birlikte kullanabilecek.