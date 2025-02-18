Ulaşımda yeni dönem başlıyor; 1 Mart’tan itibaren yüzde 50 indirimli olacak

Haber Merkezi

İzmir’de öğrenciler için sevindirici bir haber geldi.

Yeni yürürlüğe girecek yeni uygulama sayesinde öğrenciler toplu taşımada %50 tasarruf edecek.

"Aylık Öğrenci İzmirim Kartı" ile öğrenciler, sadece 480 TL ödeyerek 100 biniş hakkı kazanacak.

Bu sayede, mevcut durumda 8,58 TL olan tek biniş ücreti 4,80 TL’ye düşecek. Uygulamanın, öğrencilerin bütçesine katkı sağlaması bekleniyor.

1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İzmir’de öğrencilerin ulaşım masraflarını hafifletecek olan bu uygulama 1 Mart itibarıyla başlıyor.

“Aylık Öğrenci İzmirim Kartı” sayesinde öğrenciler, 480 TL karşılığında 100 biniş hakkı elde edecek. Bu uygulama ile tek biniş ücreti 8,58 TL’den 4,80 TL’ye düşecek. Özellikle toplu taşıma ile sık seyahat eden öğrenciler için büyük avantaj sağlayacak.