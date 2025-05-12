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Ulaşımda yeni dönem: Bu güzergahlar ücretsiz olacak

Ulaşımda yeni dönem: Bu güzergahlar ücretsiz olacak Eskişehir’in Çifteler ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal hizmet hayata geçirildi. Bu güzergahlarda ulaşım ücretsiz oldu.