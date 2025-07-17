Ülke genelinde uyarı yapıldı: Bu kahveler raflardan toplatılıyor! İşte sebebi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), New Mexico Pinon Coffee markasına ait kahve kapsülleri için ülke çapında geri çağırma uyarısı yayınladı.

Geri çağırma, üretim sırasında yaşanan bir kusur nedeniyle yapıldı. Özellikle yüksek sıcaklıklarda kapsüllerdeki mürekkebin sızabileceği ihtimali, yetkilileri harekete geçirdi.

Geri çağrılan ürün, Dark Pinon Single Serve 10’lu kahve kapsülü olup, sadece 154 birimi kapsıyor.

Ürün, "Ürün Numarası: F03308", UPC: 812361033081, lot kodu 251749 ve son kullanma tarihi 8 Mayıs 2026 olarak etiketlenmiş şekilde satıldı.

Geri çağırma işlemi, ürünün üreticisi olan CinFranky LLC tarafından 20 Haziran 2025'te gönüllü olarak başlatıldı.

SATIN ALAN TÜKETİCİLERE UYARI

FDA, geri çağırmaya ilişkin riski “Sınıf III” olarak değerlendirdi. Bu seviye, geri çağrılan ürünün kullanılmasının olumsuz sağlık sonuçlarına neden olma olasılığının çok düşük olduğunu gösteriyor.

Ancak yine de bu durum, gıda temas güvenliği ve üretim süreçlerinin hassasiyeti açısından dikkat çekici bulundu.

Tüketicilere, belirtilen UPC kodu, lot numarası ve son kullanma tarihi ile eşleşen ürünleri kullanmamaları ve iade ya da geri ödeme işlemleri için üretici veya satın alma noktasıyla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Newsweek