Umut hakkı nedir, kimler faydalanır? Öcalan'a umut hakkı verilecek mi?

Yağmur Dinç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında terörün sonlandırılmasına ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Devlet Bahçeli, "Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum; Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız." dedi.

Akabinde ise "umut hakkı" konusunda araştırmalar hız kazandı.

Bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın salıverilmesi için gündeme gelen umut hakkı nedir ve kimler faydalanabilir merak konusu oldu.

Peki, umut hakkı nedir? Umut hakkı şartları nelerdir? Öcalan umut hakkından faydalanacak mı? Detaylar haberimizde...

UMUT HAKKI NEDİR

Umut Hakkı, müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış mahkumların, belirli bir süre sonunda durumlarının gözden geçirilerek serbest kalma umuduna sahip olmasını sağlayan bir haktır.

Bu hak, ceza infazının yalnızca cezalandırmaya değil, mahkumların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmasına yönelik olması gerektiği ilkesine dayanır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), umut hakkını insan onuru ve insanlık dışı muamele yasağı kapsamında değerlendirir.

KİMLER FAYDALANABİLİR

Umut hakkı, sadece belirli koşulları sağlayan mahkûmlar için geçerlidir. Bu şartlar arasında, mahkûmun cezaevindeki davranışları, rehabilitasyon sürecine katılımı ve infaz sürecindeki genel tutumu yer alır.

ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANACAK MI

Abdullah Öcalan, 1999 yılının şubat ayından bu yana Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda, Eski Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesini ihlal suçundan müebbet hapis cezasını çekiyor. Başlangıçta ölüm cezasına çarptırıldı, ancak mahkûmiyeti Ekim 2002'de ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

Ancak ‘umut hakkı’, bu ömür boyu hapis cezasına karşılık mahpusun belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlayan bir hak olarak uygulanıyor.

Başka bir ifade ile umut hakkı, kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlıyor.