Ünlü gıda devi iflas ile burun buruna geldi! Onlarca restoran satışa çıkıyor

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Amerika merkezli gıda devi Hooters of America, son yıllarda artan işletme maliyetleri ve tüketicilerin azalan harcamaları nedeniyle mali sıkıntılar yaşamaya başlamıştı.

Yüzlerce restoranı bulunan Hooters yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Uzun yıllardır Türkiye pazarına da giriş yapacağı konuşulan gıda devinin iflas kararı sektörde büyük bir yankı uyandırdı. BBC’de yer alan habere göre, iflas başvurusunda bulunan şirket, tüm restoranlarını tek bir yatırım grubuna devretmeyi planlıyor.

ONLARCA ŞUBE İÇİN SATIŞ KARARI!

Restoranları hakkında satış kararı alan şirketin toplamda 205 şubesi bulunuyor. Bu şubelerin 151’i doğrudan Hooters’a aitken, 154’ü ise franchise sistemiyle işletiliyor.

İflas başvurusuyla gündemde büyük bir yankı uyandıran şirket tarafından yapılan açıklamada, iflas sürecinin mevcut restoranların faaliyetlerini durdurmayacağı ve müşterilerin her zamanki gibi hizmet almaya devam edeceği vurgulandı.

Şirket, Florida'nın Tampa ve Illinois'in Chicago bölgelerinde bulunan 14 popüler restoranı mevcut franchise sahiplerine devretmeyi planlıyor. Bu adım, yeniden yapılanmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirketin kurucuları ise markayı daha aile dostu bir yapıya kavuşturmak istediklerini açıkladı. Satış anlaşmasının finansal detayları kamuoyuyla paylaşılmazken, kurtarma planının ABD iflas mahkemesi tarafından onaylanması ve dört ay içinde tamamlanması bekleniyor.