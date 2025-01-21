Ünlü kozmetik devi Ticaret Bakanlığı’nın radarına yakalandı! O ürün piyasadan tek tek toplatılacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdaya hile karıştıran yüzlerce markayı bir bir ifşa etmeye devam ederken Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı tarafından 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden denetlenen sağlıksız ürünler teker teker yayınlanıyor. İnsan sağlığı açısından güvensiz olduğu tespit edilerek yayınlanan listeye ünlü kozmetik markasının ürününü de ekledi.

Kozmetik devi Gratis söz konusu denetimler sonucunda mağazalarında satışını gerçekleştirdiği 'Desenli Şeffaf B Makyaj Çantası' etiketli ürün ile listeye dahil oldu.

PİYASADAN TOPLATILIYOR!

Gratis mağazalarında satışı yapılan Eklips markalı makyaj çantasında tespit edilen sağlığa zararlı kimyasallar nedeniyle toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık tarafından, 'Toplam Kadmiyum Miktarı Limit Değer Üzerinde Tespit Edilmiştir' sözleri kullanılarak piyasadan toplatılmasına ve piyasa arzının kaldırılmasına karar verildi.