Ünlü markanın tavuk şinitzeli raflardan çekildi: Tüketicilere acil uyarı!

Haber Merkezi

Hollanda’da alışveriş yapanları ilgilendiren dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Scharrelkip markasına ait Tavuk Şnitzel XXL ürünü için gıda güvenliği uyarısı yapıldı.

Ürün, Lidl mağazalarında satılıyor ve ambalajında yanlış etiketbulunduğu ortaya çıktı.

Bu etiketleme hatası sadece içerik karışıklığına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda alerjisi olanlar için ciddi risk teşkil ediyor.

Ürünün içerisinde veya iz miktarda bulunabilecek olan çavdar, süt, yumurta, susam tohumu, kereviz ve hardal gibi alerjen maddeler belirtilmiyor.

Yetkililer, bu maddelere karşı hassasiyeti veya alerjisi olan tüketicilere açık çağrıda bulundu: “Bu ürünü kesinlikle tüketmeyin!”

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: Tavuk Şnitzel XXL

Barkod: 4056489374466

Son kullanma tarihi (THT): 13-05-2025