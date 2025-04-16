Ünlü otomobil devi iflas bayrağını çekti: O modeller tarihe karışıyor

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Alman lüks otomobil üreticisi Isdera, 1982 yılından beri zarif ve benzersiz otomobiller üreten bir marka olarak tanınıyordu.

Şirket, Saarbrücken bölge mahkemesine iflas başvurusu yaptı.

Isdera, kurucusu Eberhard Schulz tarafından Porsche mühendisliği geçmişinden gelen bir vizyonla kuruldu.

Schulz, "seri üretim değil, mükemmel ve özel araçlar" felsefesiyle yola çıkarak, büyük üretim adetleri yerine küçük seriler halinde mükemmel araçlar üretmeye odaklandı.

400 BİN EURO DEĞERİNDE

Bu tutku ve vizyon, şirketin geliştirdiği araçların her birinin 400.000 Euro'ya mal olmasına yol açtı.

Isdera’nın en bilinen modelleri arasında 116i, Commendatore ve Imperator yer alıyordu. Her biri, Mercedes motorları ve 620 beygir gücüne kadar uzanan performanslarıyla dikkat çekiyordu.

Ancak bu cesur yaklaşım, ticari anlamda uzun vadeli başarıyı yakalamadı. Şirket, sürekli olarak büyük üretim rakamlarına ulaşamasa da, tasarımlarında ve mühendislikte mükemmeliyet arayışında kararlı bir şekilde yol aldı.

Kurucu 85 yaşındaki Eberhard Schulz, bu durumu şu sözlerle anlatmıştı:

“Şirket 1982 yılında Porsche mühendisi Eberhard Schulz tarafından kuruldu ve markayı net bir felsefeyle kurdu: seri üretim yok, ancak küçük seriler halinde tek seferlik özel üretimler.”