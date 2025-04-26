Ünlü reçel markasında zehirli madde tespit edildi: Satışı yasaklandı! Market raflarından kalkıyor

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Fransa genelinde hizmet veren Super U, Intermarché ve Monoprix gibi zincir marketlerde satışı yapılan popüler reçel markasında zehirli madde tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle “Griotte Fraise Rhubarbe et Fève de Tonka" adlı reçeller acil olarak market raflarından çekildi.

Reçel içeriğinde ysal sınırı aşan aflatoksin tespit edilmesiyle birlikte ilgili ürünlerinin satışı tamamen yasaklandı.

İADE ETMELERİ İSTENDİ!

Yapılan denetimler sonucunda Fransa'nın resmi geri çağırma platformu Rappel Conso, söz konusu ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Aynı zamanda bu konusu ürünün satın alındığı mağazaya geri getirilmesi gerektiğini açıkladı. Ürünlerin en geç 9 Mayıs 2025'e kadar iade edilmesi gerektiği duyuruldu.

Uyarı, Comme Autrefois markasına ait 330 gramlık reçel ürünlerini kapsıyor. Bu ürünler, aşağıdaki parti numaralarıyla geri çağrılıyor:

140128ATNK

290128ATNK

050228ATNK

170228ATNK

Bu ürünler, 14 Ocak ile 9 Nisan 2025 tarihleri arasında satılmıştı.