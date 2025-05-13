Ünlü su devi satışa çıkıyor! İşte, istenen rakam

Haber Merkezi

Fransa merkezli olan ve dünya çapında bilinen dev su markası Nestle bünyesinde yer alan global su iş birimini elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Preimer, San Pellegrino ve Acqua Panna gibi dünya pazarında tanınan premium su markalarını bünyesinde bulunduran Nestle sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

Şirket tarafından yapılan bu hamlenin, daha kârlı ve güçlü markalara odaklanma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Su biriminin bağımsız bir küresel iş birimi haline getirilerek satış sürecinin başlatılması planlanıyor. Şirketin bu işten tamamen çıkmayabileceği, bazı hisselerini elinde tutabileceği de belirtiliyor.

5,6 MİLYAR DOLAR CİVARINDA ALICI BULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Şirketin portföy sadeleştirme stratejisi doğrultusunda satışa çıkacak birimin 5,6 milyar dolar civarında bir değerlemeye ulaşabileceği belirtiliyor.

Satış sürecine ilgi duyan potansiyel alıcılar arasında ise Platinum Equity, Blackstone, One Rock Capital Partners, PAI Partners ve Clayton Dubilier & Rice (CD&R) gibi güçlü özel sermaye fonları yer alıyor. Ancak satışın kesinleşip kesinleşmeyeceği henüz belirsizliğini sürdürüyor.