Ustalar sırrı verdi: Sararmış tavanlar İki malzemeyle kar beyazı oluyor...

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Banyo ve mutfak gibi suyun yoğun olarak kullanıldığı alanlarda, zaman içinde duvarlarda su lekeleri oluşması kaçınılmaz olabiliyor.

Ustalara göre, duvarlarda oluşan su lekelerinin farklı sebepleri olabilir. Bu sebeplerin başında çatı hasarları, tesisat sızıntıları, tıkalı oluklar ve yetersiz havalandırma yer alıyor.

Eğer su lekelerinin kaynağı tesisatla ilgili ise, uzmanlar, sorunu daha derinlemesine incelemek için profesyonel bir tesisatçı çağırılmasını öneriyor.

Ancak öncesinde tavandaki su lekelerinden kurtulmak için bu yöntemi deneyin.

TAVANI KAR BEYAZI YAPAN YÖNTEM

Su lekesinin yeni oluştuğu durumlarda, uzmanlar ilk olarak havalandırma işleminin yapılmasını tavsiye ediyor. Ardından, sirke solüsyonu ile temizliğe başlayabilirsiniz:

Bir sprey şişesinde, beyaz sirke ve suyu eşit oranlarda karıştırın. Bu karışım, lekelerin çözülmesinde etkili olacaktır.

Karışımdan fazla ıslatmadan, lekeli bölgeye püskürtün. Sirkenin lekeye doğrudan nüfuz etmesi sağlanmalıdır.

Sirkenin lekeye etkisini gösterebilmesi için 10-15 dakika bekleyin. Bu süre zarfında sirke, su lekesinin çözücü etkisini artıracaktır.

Temiz bir sünger ya da bezle lekenin dış kenarlarından içe doğru nazikçe silme işlemi yapın. Tampon hareketlerle lekeyi temizleyin, böylece daha fazla su hasarının önüne geçebilirsiniz.

Leke hala tam olarak çıkmadıysa, işlemi birkaç kez tekrarlayın.

Bölgeye temiz su püskürterek sirke çözeltisini durulayın.

Son olarak, başka bir temiz bez veya süngerle bölgeyi tamponlayarak kurulayın. Böylece suyun duvarda daha fazla hasar oluşturmasını engellemiş olursunuz.