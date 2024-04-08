Ütünüzün kireç bağlayan buhar delikleri için o karışımı kullanın, kireç nasıl temizleniyor görün… Evlerdeki olmazsa olmaz küçük elektrikli aletler arasında ütüler en önemli yere sahiptir. Kıyafetlerinizi kırışıklıklar olmadan giymemizi sağlayan bu aletler zamanla kireç sorunu ile karşı karşıya kalabilir. İşte, uygulayacağınız bu karışım ile ütünüzdeki kireçten temelli kurtulacaksınız…

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Kireçlenme ne yazık ki su kullanılan bütün aletlerde meydana gelen başlıca sorundur. Özellikle de kıyafetlerinizi kırışıksız ve temiz görünmesini sağlayan ütülerde bu sorun her ne kadar dikkat edilse de kireç sorunu ile karşılaşılabilir.

Tam da bu nokta da ütünüzü kireçten arındırmak ve ömrünü uzatmak için düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Düzenli olarak temizlenmediğinde ve kireçlendiğinde ütülerin zamanla kıyafetlere lekeler vermesinin yanında aynı zamanda ütüde ısı kaybı ve buhar üfleme sorununun yaşanır.

Çoğu kişinin sıkça karşılaştığı ütüdeki kireç problemini çözmek için ise çeşitli doğal yöntemler bulunur. Bu doğal yöntemler arasında olan en etkili çözüm sunan o karışım ütünüzü ilk alındığı güne döndürecek…

1 bardak sıcak su ile…

Hemen her elektrikli eşya gibi ütülerde bakıma ve temizliğe ihtiyaç duyarlar. Kıyafetlerinizin daha temiz ve lekesiz olmasını istiyorsanız uygulayacağınız bu yöntem hem ütünüzün ömrünü uzatacak hem de kireçten eser kalmayacak.

Bu mucizevi karışım için ihtiyacınız olan bir bardak sıcak su limon tuzu. Limon tuzunu sıcak suda eritecek ütünüzün su haznesine yerleştirip bu şekilde çalıştırdığınızda buhar deliklerine dolacak karışım kireçlenmeyi çözecek ve ütünüzün ömrüne ömür katacak.