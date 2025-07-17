Abone ol: Google News

Uyumadan önce 1 muz yiyin, bakın neye iyi geliyor...

Gece yatmadan önce yenen bir muzun, sadece tatlı isteğini bastırmakla kalmayıp vücuda birçok fayda sağladığı biliniyor. Uyku kalitesini artıran ve kasları rahatlatan muzun, gece tüketildiğinde nelere iyi geldiğini öğrenince şaşıracaksınız.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 14:25
Uyumadan önce 1 muz yiyin, bakın neye iyi geliyor...

Uyumadan önce atıştırılan besinler, uyku kalitesi üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Özellikle muz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hem sindirimi kolaylaştırır hem de gece boyunca daha rahat bir uyku çekmenize yardımcı olabilir.

Peki, gece yatmadan önce 1 adet muz yemenin vücuda ne gibi faydaları var? İşte uzmanların dikkat çektiği detaylar...

Muz, potasyum ve magnezyum bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bu mineraller kasların gevşemesine katkı sağlar ve sinir sistemini yatıştırır.

Aynı zamanda içerdiği triptofan adlı aminoasit, melatonin ve serotonin üretimini destekleyerek uyku düzenini olumlu yönde etkileyebilir.

Yani yatmadan önce yenecek bir adet muz, daha kolay uykuya dalmanıza ve daha kaliteli bir uyku süreci geçirmenize yardımcı olabilir.

Bilgi Haberleri