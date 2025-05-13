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Uzak Şehir’de beklenmedik ayrılık! Final öncesi vedası dengeleri alt üst edecek

Uzak Şehir’de beklenmedik ayrılık! Final öncesi vedası dengeleri alt üst edecek Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yayınlanan her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin sevilen karakterine hayat veren usta isim ayrılık vakti geldi.