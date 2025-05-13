Uzak Şehir’de beklenmedik ayrılık! Final öncesi vedası dengeleri alt üst edecek

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir’de sular durulmuyor.
Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan dizi reyting rekorları kırmaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.
28 Haziran’da sezon finali yapacağı bilinen dizide final öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına alan Fikriye karakterine hayat veren usta oyuncu Nursel Köse 12 Mayıs günü ekranlara gelen bölümde vuruldu.
SEZON FİNALİ ÖNCESİ AYRILIYOR
Ayna Yapım imzalı fenomen yapım Uzak Şehir için ikinci sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Alya karakterinin annesi Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse için ayrılık çanları çaldı.
Sezon sonuna kadar kadroda yer alması beklenen Köse, senaryo akışındaki değişiklik nedeniyle vedası erkene çekildi.
Ancak oyuncunun diziden ayrıldıktan sonra flashback sahneleriyle hikayedeki etkisinin devam edeceği öğrenildi.