Uzak Şehir'in Kaya’sı bakın kim çıktı: Meğer yıllar önce…

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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yalnızca hikayesiyle değil, karakterleriyle de izleyiciden tam not alıyor.

Dizide ‘Kaya’ karakterine hayat veren Atakan Özkaya, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aşiret temalı yapımla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, kısa sürede ekranların aranan isimleri arasına girmeyi başardı.

Özkaya’nın televizyon kariyerine dair detaylar da gün yüzüne çıktı. Başarılı oyuncunu bakın yıllar önce hangi dizide oynamış.

İLK DİZİSİ ORTAYA ÇIKTI

Kanal D’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı ‘Kaya Albora’ karakteriyle adından söz ettiren Atakan Özkaya, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide yıldızı parlayan genç oyuncunun, televizyon kariyerine nasıl başladığı ise merak konusu olmuştu.

Özkaya’nın ilk kez 2017 yılında yayınlanan ‘Kalp Atışı’ dizisinde kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek ve Merve Çağıran gibi isimlerin yer aldığı yapımda, Özkaya hastane sahnesinde kısa bir rolle yer aldı.