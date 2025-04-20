Uzak Şehir'in Zerrin'i davet tarzıyla kasıp kavurdu! Güzelliği mest etti

Haber Merkezi

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sevilen yüzleri geçtiğimiz gün düzenlenen Ayaklı Gazete Ödül törenine katıldı. Törene gelenler arasında Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Sahra Şaş ve Alper Çankaya yer aldı.

Dizideki imkansız aşkları ile sosyal medyanın odağı halinde olan oyuncular davet tarzlarıyla da görenleri büyüledi.

Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer siyah mini elbisesi ile dikkat çekti. Davet tarzıyla takipçilerinden tam not almayı başaran genç oyuncu sosyal medyaya beğeni yağmuruna tutuldu.

BAKAN BİR DAHA BAKTI

Ödül törenine siyah straplez, mini bir elbise ile katılan Döğer, mest eden güzelliğini gören hayran kaldı.

Dilin Döğer'in sosyal medyadaki görüntülerine; 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.