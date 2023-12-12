Uzman sünnetçi erkeklere seslendi! "Sizin suçunuz yok" Meğer o meşhur sorunun sebebi... Sosyal medyada erkek cinselliği hakkında bilgiler veren uzman doktor, sünnette yapılan bir hata sonucu yaşanan sorunu açıkladı.

ensonhaber.com

Sünnet alanında uzman olan hekim Erkan Öztürk Twitter (X)'dan erkek cinselliği hakkında yaptığı bir açıklama ile gündeme gelmişti.

Bu kez cinsel organında kıl-tüy sorunu yaşayan erkeklere seslendi.

Öztürk, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda erkek cinsel organında normal şartlarda kıl olmayacağını söyledi.

Sebebi hatalı sünnet

Sünnet doktoru açıklamalarına "Normalde erkek cinsel organında kıl tüy olmaz. eğer penisinizde kıl varsa bu sünnet sırasında gerçekleşmiş hatalı bir işlemden kaynaklı" diye devam etti.

Uzman doktor, penisteki kıllanmayı hatalı sünnete bağladı.

Erkan Öztürk, "Deri fazla kesilirse ergenlik döneminde penis karın derisini çekerek eksiğini tamamlar ve genital bölgenin kılları cinsel organımızın üzerine gelir" dedi.

Açıklamalar, kısa sürede sosyal medyanın gündem maddesi oldu.