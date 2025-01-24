Uzmanı uyardı… Bu geceye dikkat: İstanbul ve İzmir için geliyor

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Meteorolojik kaynaklardan alınan son bilgilere göre, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bu gece itibarıyla etkili olacak yoğun hava koşulları için uyarı yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre, bölgeyi 24 saat boyunca sürecek olumsuz hava koşulları bekliyor.
Yağışların cuma gecesi başlayacağı, cumartesi günü ise aralıklarla devam edileceği belirtildi.
3 BÖLGE İÇİN YAĞIŞ ALARMI!
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu gece yağış müjdesini verdi.
Paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: