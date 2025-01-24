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Uzmanı uyardı… Bu geceye dikkat: İstanbul ve İzmir için geliyor

Uzmanı uyardı… Bu geceye dikkat: İstanbul ve İzmir için geliyor Meteorolojik kaynaklar tarafından başta İstanbul ve İzmir olmak üzere, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi için uyarı geldi. Bu gece itibarıyla başlayacak, 24 saat sürecek.