Uzun ömürlü ağaç türleri nelerdir? En uzun ömürlü 7 ağaç...

Doğaya olan katkıları ve uzun yaşam süreleriyle dikkat çeken bu ağaçlar, sadece oksijen kaynağı değil aynı zamanda birer doğa mucizesidir.

Onları korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biridir.

Bazı ağaç türleri ise sadece onlarca yıl değil, binlerce yıl boyunca ayakta kalmayı başararak adeta zamanın ötesinde bir yaşam sürer.

Uzun ömürlü ağaçlar, hem doğal miras hem de çevresel denge açısından büyük önem taşır.

Peki, hangi ağaç türleri yüzyıllar hatta binyıllar boyunca yaşayabilir? İşte dünyanın en uzun ömürlü 7 ağaç türü...

1. Methuselah Çamı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bu çam türü, 4.800 yılı aşkın bir yaşa sahiptir. Dünyanın yaşayan en yaşlı ağacı olarak bilinir.

2. Sekoya

Amerika kıtasında yaşayan dev sekoyalar 2.000 yılın üzerinde yaşayabilir. Hem uzun ömürlü hem de dünyanın en uzun boylu ağaçları arasında yer alır.

3. Zeytin Ağacı

Zeytin ağaçları bin yılı aşkın süre yaşayabilir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yer alan bazı zeytin ağaçlarının 2.000 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

4. Japon Sedir Ağacı

Japonya'da kutsal kabul edilen bu ağaç türü, 1.000 yıldan fazla yaşayabilir.

5. Yew Ağacı

Avrupa ve Batı Asya’da yaygın olan porsuk ağacı, 2.000 yılı aşkın süre hayatta kalabilir. Özellikle İngiltere’deki bazı porsuk ağaçlarının yaşı binlerle ifade ediliyor.

6. Baobab Ağacı

Afrika kıtasının sembol ağaçlarından biri olan baobab, 1.500 yıldan uzun yaşayabilir. İçleri genellikle boş olan bu ağaçlar su depolayabildiği için uzun süreli kuraklıklara dayanıklıdır.

7. Fıstık Çamı

Akdeniz iklimine özgü olan bu çam türü, 500 yıldan fazla yaşayabilir. Özellikle Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygındır.