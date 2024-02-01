Varisleri silip süpürüyor! Tek yapmanız gereken onu ezip zeytinyağı ile karıştırmak… Birçok kişide bulunan varis sorunu adeta silip süpürüyor. Bu doğal yöntemle bacaklarınızda ki mor damarlardan eser kalmayacak. İşte hem doğal hem de pratik olan o yöntem…

ensonhaber.com

Varis sorununu genellikle, bacaklarda oluşan şişme, ağrı ve yorgunluk gibi belirtiler eşliğinde fark ederiz.

Varis tedavisinde farklı birçok yöntemin olduğu varisler için evde kendinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir yöntemde mevcut.

Hemen her evde bulunan bu iki malzeme ile varis oluşumunu azaltabilmeniz kuvvetle muhtemel.

Toplardamarlar içindeki kapakçıkların düzgün çalışmaması durumunda ortaya çıkan bu rahatsızlık bacaklarda mor damarlar oluşturur.

Varisin getirdiği birçok olumsuz etkiden kurtulmak için ise evde hazırlayacağınız bu kür ile hem mor damar görünümü azaltabilecek hem de varis oluşumunu yavaşlatabileceksiniz.

İşte, varislerin evdeki şifası…

Hem medikal hem de doğal yöntemler ile tedavi yöntemleri bulunan varisler için herkesin uygulayabileceği pratik bir yöntem de var. Neredeyse her evde bulunan sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı karışımının varis şikayetlerini azalttığı söyleniyor. Ayrıca, vücutta oluşan örümcek damarlarını ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

Gerekli malzemeler

- 6 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 adet portakal

Hazırlanışı

İlk olarak sarımsağı ezip temiz bir cam kavanoza koyun, ardından 3 portakalı sıkıp suyunu kavanoza ilave edin. Son olarak elde ettiğiniz portakal ve sarımsak karışımına 2 yemek kaşığı zeytinyağını dökün.

Hazırladığınız bu doğal ilacı kullanmadan önce 12 saat dinlenmeye alın. 12 saat bekletilmesinin ardından karışımı problemli bölgelere sürebilirsiniz.

Uygulanışı

Elde ettiğiniz bu doğal ilacı her gece aksatmadan uygulamaya özen göstermeniz gerekiyor. Sonuç alana kadar devam ettiğinizde varislerin kısmen yok olmaya başladığını fark edeceksiniz. Ancak belirtmekte fayda vardır ki temel varis tedavilerinin yerini tutmayabilir.

Ayrıca bu doğal karışıma ek olarak, belirtileri hafifletmek adına farklı doğal ürünler kullanmayı da deneyebilirsiniz. Varis tedavisinde bilinenlere göre, ekinezya, adaçayı, at kestanesi, çoban püskülü, maydanoz suyu kullanabilirsiniz. Bu doğal yöntemler varisi tamamen gidermese de azaltabilir.