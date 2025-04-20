Vatandaşa 700 TL destek müjdesi: Kurban Bayramı öncesi ödenecek

Haber Merkezi

Bayram yaklaşırken harcamalar da artıyor. Bu dönemde tüketicilerin bütçesini rahatlatacak güzel bir haber TEB'den geldi.

Türk Ekonomi Bankası, bireysel kredi kartı kullanıcılarına özel hazırladığı yeni kampanyayla, alışveriş yapan müşterilerine tam 800 TL’ye kadar bonus kazandırıyor.

Kampanyaya katılan TEB müşterileri, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında bonus programına dâhil marketlerden yapacakları her 1.750 TL ve üzeri alışveriş için 80 TL bonus kazanacak.

Toplamda 10 kez bu alışverişi gerçekleştirerek maksimum 800 TL bonus kazanılabilecek.

İşte kampanyanın şartları:

800 TL BONUS KAZANDIRIYOR

TEB, 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Bonus üyesi marketlerden yapılacak 1.750 TL ve üzeri her alışverişe 80 TL bonus veriyor. Kampanya boyunca 10 kez alışveriş yapılırsa toplamda 800 TL bonus kazanılacak.

Kampanyaya katılım CEPTETEB Mobil uygulamasından veya MARKET2025 yazıp 4616’ya SMS göndererek sağlanıyor.

Ancak sadece bireysel kredi kartı kullanıcıları dahil olabiliyor.

Kazanılan bonuslar 8 Mayıs 2025 tarihinde müşterilerin kredi kartına yüklenecek. Kullanılmayan bonuslar ise 23 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra kullanılmayan bonuslar otomatik olarak geri alınacak.

Kampanyanın detayları için tıklayınız.