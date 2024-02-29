Vize alacaklar dikkat! O vize türünde sistem değişiyor… Vize başvurusu yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir değişiklik gerçekleşti. 18 Mart itibariyle o vize türünde yapılacak olan başvurularda sistem yenileniyor.

ensonhaber.com

Vize başvuru sisteminde gündeme gelen değişiklik birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Yapılan değişikliğe göre 18 Mart tarihinden itibaren başvuru sistemi değişiyor.

Almanya’dan Schengen vizesine başvuracak kişiler için önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye dış temsilciliklerinin yaptığı açıklamaya göre randevu sisteminde değişiklik yapılacağı bildirildi.

İşte, tüm detayları ile değişiklikler…

Dış temsilcilikten yapılan açıklamaya göre Schengen vize başvurusunda 18 Mart itibari ile iki adımda ilerlenecek.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, iki aşamalı olacak olan randevu sürecinin ilk aşamasında başvuru sahiplerinin randevu bekleme listesine kaydolmaları ve buna dair mail almaları gerekecek.

İkinci aşamada ise, vize başvurularının harici hizmet sağlayıcı aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alacakları belirtildi.

Belirtilen diğer ayrılar ise; “Randevular, yalnızca randevu kayıtlarının kronolojik sırasına göre tahsis edilir. Bundan böyle, müsait randevu bulabilmek için uzun zaman alan aramalara artık gerek kalmayacak. Bu yeni kayıt seçeneği 1 Mart 2024’ten itibaren yürürlüğe girecektir.” İfadeleri ile belirtildi

Randevu alınırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bir bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, “8 Mart 2024 tarihinden itibaren atamalar yalnızca Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden yapılacaktır.

Lütfen başvuru hakkında önceden bilgi alınız: başvuru formu, sunulacak belgeler, randevu takvimi vb. web sitesinde. EURO 2024 ile ilgili Schengen vizesine başvurmak için ayrı bilgi formları bulunmaktadır.

Vize başvurusu için randevular, harici hizmet sağlayıcısı iDATA’nın başvuru için randevu bekleme listesindeki kayıtlarının kronolojik sırasına göre atanır.

Randevu kaydı her zaman ücretsizdir ancak vize başvurusunun yapılması amacıyla randevunun onaylanması için 1.000,00 TL tutarında (hizmet ücretinin bir bölümü olarak) bir ön ödeme yapılması gerekmektedir. Randevu almak için bir acente veya aracı şirkete başvurmanız gerekmemektedir." ifadeleri kullanıldı.