Volkswagen 50 bin aracı geri çağırıyor: İşte nedeni

Haber Merkezi

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, yazılım sorunları nedeniyle Amerika’da ciddi bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Audi ve Porsche markalarını kapsayan bu geri çağırma, toplamda 50 binin üzerinde aracı ilgilendiriyor.

2024 ve 2025 model 44 bin Audi araçta dijital gösterge panelinde (sanal kokpit) yaşanan yazılım arızası, sürücülere büyük sıkıntı yaşatabilir. Gösterge ekranında motor devri, hız, vites modu, saat, kilometre ve hatta uyarı sistemleri görüntülenemeyebiliyor.

Bu hayati bilgilerin eksikliği, sürüş sırasında ciddi riskler yaratabilir. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de çarpışma riskinin arttığına dikkat çekti.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırmadan etkilenen Audi modelleri arasında şu dikkat çeken isimler yer alıyor: SQ8, A6 Sedan, A7, A8, Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS Q8, S6 Sedan, S7, S8, A6 Allroad, SQ7.

Audi, sorun yaşayan araç sahiplerine ücretsiz yazılım güncellemesi sunarak sorunu çözmeyi hedefliyor.

PORSCHE MACAN’DA GERİ GÖRÜŞ KAMERASI SIKINTISI

Diğer yandan Porsche cephesinde de işler yolunda gitmiyor. 8 bin 571 adet elektrikli Porsche Macan modeli, geri görüş kamerasının bulanık ya da tamamen kararması nedeniyle geri çağrıldı. Bu sorun da geri manevralarda kazaya davetiye çıkarabilir nitelikte.

Volkswagen Grubu, hem Audi hem de Porsche kullanıcılarını yetkili servislere davet ederken, yazılımsal bu tür hataların daha büyük sorunlara yol açmaması için hızlıca müdahale edilmesi gerektiğini vurguluyor.