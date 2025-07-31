Vücuda limon sürmenin bu etkisi bilinmiyordu! Deneyen "oh be" diyecek...

C vitamini deposu olarak bilinen limon, sadece mutfakta değil, temizlikten cilt bakımına kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Ferahlatıcı kokusu, antiseptik özelliği ve doğal asit yapısıyla limon, yıllardır hayatımızda.

Ancak yaz aylarında limonun bir özelliği daha dikkat çekiyor ve duyanları şaşırtıyor.

Özellikle sıcak havalarda karşılaşılan en büyük problemlerden biri olan sinek ısırıkları için kullanılan kimyasal spreylerin yerini, artık daha doğal yöntemler almaya başladı.

İşte tam bu noktada limon devreye giriyor.

VÜCUDUNUZA SÜRÜN

Limon, aslında sivrisinekleri uzak tutma konusunda oldukça etkili.

Üstelik tek yapmanız gereken şey, limonun suyunu bacaklarınıza veya kollarınıza hafifçe sürmek.

İçerdiği sitrik asit ve keskin aroması sayesinde sinekler limon kokusuna yaklaşamıyor.