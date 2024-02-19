Xabi Alonso ve takımı tarih yazıyor! 32 maç 28 galibiyet 4 beraberlik... Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bayer Leverkusen bu sezon yenilgi yüzü görmedi.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen rüya gibi bir sezon geçiriyor.

Teknik direktörlüğünü Xabi Alonso'nun yaptığı Bayer Leverkusen bu sezon namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor.

Bayer Leverkusen bu sezon oynadığı 32 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i bu sezon Bundesliga, UEFA Avrupa Ligi ve Almanya Kupası'nda oynadığı maçlarda hiç yenilmedi.

Bu sezon 32 resmi maça çıkan Bayer Leverkusen bu maçlarda 28 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Bayer Leverkusen oynadığı 32 maçta 95 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'in 8 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

Xabi Alonso ve öğrencileri UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanarak adını son 16'ya yazdırdı.