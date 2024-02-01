Yağları yakıp yıkan Türk kahvesi tarifi: Bu tarif oturduğunuz yerden tığ gibi inceltiyor… Faydaları saymakla bitmeyen Türk kahvesi, metabolizmada da oldukça etkili oluyor. Hazırlayacağını bu tarif ile oturduğunuz yerden fazla yağlarınızı yakmaya başlayacaksınız. İşte, sizi adeta iğne ipliğe dönüştürecek o tarif…

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Fazla kilo sorunu yaşayan birçok kişi yağ yakmak adına türlü yöntemlere başvuruyor. Hem keyif yaparken hem de yağ yakmanızı mümkün kılan bu tarifle mucizeye tanık olacaksınız.

Son günlerde sosyal medya 10 cm incelten tarif olarak büyük yankı uyandıran bu tarif binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Stresi azaltan, cilde iyi gelen, kalp sağlığında etkili olan, parkinson ve diyabet hastalıklarını önlene gibi birçok faydası olan Türk kahvesi özellikle masa başı çalışanlarını sevindirecek bir tarifle gündeme geldi.

Kilo verme hızını arttıracak olan bu tarif hem çok kolay hem de etkili.

İşte, yağların kökünü kazıyacak olan o tarif…

Malzemeler:

1 fincan yarım yağlı süt

1 çay kaşığı toz tarçın

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı kakao

Hazırlanışı:

Metabolizmayı hızlandıran bu Türk kahvesi tarifi için öncelikle cezvenin içine 1 fincan sütü koyuyoruz. Daha sonra kahve, kakao ve tarçın ekleyip güzelce karıştırın.

Karıştırdıktan sonra ocağa alın. Orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynayan kahveyi fincana boşaltın. İşte bu kadar. Afiyet olsun…

Nasıl tüketilmeli

Vücudunuzda bulunan fazla yağlardan kurtulmak için kakaolu kahveyi, kahvaltıdan 2 saat önce veya akşam yemeğinden iki saat sonra tüketmeniz doğru sonuçlar almanızda etkili olacak.

Ayrıca yapılan araştırmalara göre belirtilen vakitlerde içilen kahvenin daha yararlı ve etkili olduğu da biliniyor.