Yağlı kirli aspiratörü böyle silin! 5 dakikada cillop gibi oluyor... Aspiratör filtresinin delikleri yağ ve kirle kaplanınca mutfakta kötü bir görüntü oluşturuyor. Bu yöntemle temizleyenler ise ilk günkü haliyle kullanıyor.

ensonhaber.com

Her evde ve her mutfakta mutlaka bulunması gereken temel ekipmanlardan biri olan aspiratörler, mutfaklarda yer alan kötü koku ve havayı hapsetmeye yarar sağlar.

Yemek piştikçe çıkan duman aspiratörlerin hava kanallarına gider.

Sıklıkla kızartma yapılan yerlerde aspiratör filtrelerine yağ sıçrar ve temizlenmediği takdirde hoş bir görüntü olmaz.

Aspiratör filtresi nasıl temizlenir sorusuna yanıt arayanlar, yanıtı haberimizde.

Bu yöntemle temizleyenler, en inatçı yağları bile silip atıyor.

İşte aspiratör temizliğinin ipucu...

Maden suyu-beyaz sabun

Aspiratör filtrenizin yağ tutmuş yüzeyini maden suyu ile beyaz sabun yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz.

Geniş bir tencerenin içinde kaynayan suya ilave edeceğiniz 2 şişe maden suyu ve beyaz sabun, aspiratör filtrelerinin yağlardan arınması için harika bir ortam oluşturur.

Filtrenizi suya daldırdığınız an yağların hızla kendini saldığını, suyun renginin değişmesinden anlayacaksınız.

10 dakika kadar suda bekleyen filtreyi çıkartıp bir fırça yardımıyla çitilediğinizde yağların kaybolduğunu göreceksiniz.